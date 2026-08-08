İstasyon Sentetik Saha mevkii sinekten geçilmiyor

Bilecik'te yaz ayların korkulu rüyası olan kara ve sivrisinekler vatandaşları çileden çıkardı.

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte larva ilaçlama çalışmalarına geç kalınca kentte sineklerin önüne geçilmez oldu. Özellikle İstasyon Mahallesi İstasyon Sentetik Saha mevkii sinekten geçilmezken, antrenman yapan sporcuların her yerini yiyorlar. Bu durum vatandaşlar tarafından tepkilere neden olurken, bu bölgeye daha fazla ilaçlama yapılmasını istediler.

Öte yandan, kent merkezinde yiyecek satan esnaflarda bu sene sineklerin çokluğundan şikayet ederek, yer yerin kara sinek olduğunu söylediler.