Bilecik\'te sosyal hizmet ekipleri 4 mahalle muhtarını ziyaret etti

Bilecik'te sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için harekete geçildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 'Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli' kapsamında Ertuğrulgazi, İstiklal, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları ve risk alanları değerlendirilirken, sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşların belirlenmesi ve destek mekanizmalarına erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Mahalle muhtarlarıyla iş birliğinin geliştirilmesinin de değerlendirildiği ziyaretlerde, ihtiyaç sahibi bireylere yaşadıkları çevrede daha hızlı ulaşılması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sosyal hizmet çalışmalarımızda vatandaşlarımıza ulaşmak ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal destek mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.