Bilecik'te Sosyal Risk Haritası Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Bilecik'te Sosyal Risk Haritası Çalışmaları Başladı

Bilecik\'te Sosyal Risk Haritası Çalışmaları Başladı
09.07.2026 10:07
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Bozüyük'te muhtarlara yönelik sosyal riskleri belirlemek için bilgilendirme programı düzenlendi.

Bilecik'te 'Sosyal Risk Haritası' çalışmaları kapsamında muhtarlar sahaya indi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 'Sosyal Risk Haritası' çalışmaları kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tanas ve Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşlıtimur katıldı. Programda, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Selin Birgül tarafından Bozüyük ilçesi ve köylerinde görev yapan muhtarlara yönelik sunum yapıldı. Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, sosyal risklerin belirlenmesi, dezavantajlı grupların tespiti, ihtiyaçların doğru analiz edilmesi ve sunulacak sosyal hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Muhtarların mahalle ve köylerdeki gözlem ve tecrübelerinin sosyal hizmet çalışmalarına önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sosyal Risk Haritası çalışmalarıyla ilimizdeki sosyal riskleri daha doğru analiz etmeyi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmayı ve sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızın sahadaki bilgi ve deneyimleri bu süreçte büyük önem taşıyor. Kurumlar arası iş birliğiyle sosyal hizmet ağımızı güçlendirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Sosyal Risk Haritası Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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