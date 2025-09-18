Bilecik\'te Tarımsal İncelemeler

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Çukurören köyünde tarımsal incelemelerde bulundu.

İncelemeler kapsamında muhtar ve köylüler ile bir araya gelen Ayvalık, köyün tarımsal yapısı, üretim potansiyeli ve özellikle bölgeye özgü Çukurören biberi hakkında bilgi aldı. Devam eden tarımsal çalışmaların da değerlendirildiği incelemelerde, üreticilerin talepleri ve ihtiyaçları ele alındı. Ayvalık, "Köyün tarımsal potansiyelinin güçlendirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması için yürütülen bütün çalışmalara destek vereceğiz" dedi. - BİLECİK