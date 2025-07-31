Bilecik\'te Tarımsal Projeler Gelişiyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek il genelinde yürütülen tarımsal projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehirde 82 farklı tarım ürünü yetiştirilirken, tarım alanları toplam yüzölçümün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. 2025 yılı için 11 projeye toplam 23 milyon 40 bin TL kaynak ayrıldı. 2024 yılında bu projelerden 2 bin 257 çiftçi yararlandı. Bilecik'e ait 10 coğrafi işaretli ürün bulunurken, şehir şerbetçi otu üretiminde Türkiye birincisi, cevizde üçüncü, marulda dördüncü, ayvada beşinci, kara buğdayda altıncı, şeftali ve nektaride ise yedinci sırada yer alıyor. Tarımsal kalkınma ve çiftçiye destek çalışmaları aralıksız sürüyor. - BİLECİK