Bilecik\'te Tarımsal Üretimin Planlanması Teknik Komite Toplantısı Düzenlendi

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Bilecik Tarımsal Üretimin Planlanması Teknik Komite Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve komite üyelerinin katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda 2025-2027 yılları için hazırlanan Bitkisel Üretim Planı hakkında istişarelerde bulunuldu.

Tarımsal üretimin planlanmasında üreticilere ve çiftçilere kolaylık sağlanması için geniş çaplı görüşmeler gerçekleştirildi. - BİLECİK