Bilecik\'te Tehlikeli Köprü Korkulukları Yenilendi

Bilecik'te tehlike saçan köprü korkulukları yenilendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki ulaşım güzergahında yer alan köprülerde risk oluşturan korkuluklar, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yenilendi. Vatandaşların da zaman zaman tehlikeye dikkat çektiği noktada yapılan çalışma tamamlandı. Özellikle ağır tonajlı araçlar, tarım araçları ve yoğun günlük trafik nedeniyle zamanla yıpranan köprü korkuluklarının sürücüler açısından risk oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda Pazaryerine bağlı Kınık Köyü ile İnegöl'ün Hasanpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan köprülerde eski ve yıpranmış korkuluklar sökülerek yerine yeni ve dayanıklı korkuluklar monte edildi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, köprü korkuluklarının yalnızca bir yol ekipmanı olmadığını, olası kazalarda can ve mal kayıplarını önleyen hayati güvenlik unsurları arasında yer aldığını ifade etti. - BİLECİK