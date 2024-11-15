Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, soruşturma başladı.

15.11.2024 12:01
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Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adliye otoparkı girişinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinden adliye otoparkına dönüş yapmak isteyen Musa Ö. idaresindeki 34 MCT 564 plakalı otomobile, aynı istikamette arkasında seyir halindeki Eren Talha Ş. idaresindeki 34 HMB 796 plakalı motosiklet çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Eren Talha Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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