Bilecik\'te Ücretsiz Basketbol Okulu Açılıyor

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı sporsever çocuklara müjdeyi vererek, basketbol okulu açacaklarını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yarıyıl tatilinde çocuklar zamanlarını değerli harcayabilsin diye sporsever öğrencilere müjdeyi verdi. Bilecik Belediyesi, yeni bir proje ile eğitime ve spora bir yenisi daha ekleyerek çocuklara ücretsiz olarak basketbol okulu, açacağını duyurdu.

Başkan Subaşı, Basketbol Okuluna öğrencilerin kayıt açtırabilmeleri için detaylarını şöyle aktardı; "Ücretsiz olarak 8 ile 14 yaş arasındaki basketbol sever çocuklar için kapılarını açacak olan Basketbol Okulu kayıtları 8-24 Ocak tarihleri arasında 'Bien Seramik Bilgi Evi'ndeki Spor' biriminde yapılabilecek. Kayıtların veliler eşliğinde alınacağı basketbol okulu ile ilgili olarak veliler detaylı bilgileri, 444 88 58 numaralı telefonları arayarak alabilirler." - BİLECİK