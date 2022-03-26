Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı

26.03.2022 09:57

Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı Bilecik'te "Orman Haftası" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı.

Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı

BİLECİK - Bilecik'te "Orman Haftası" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı.

Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan Orman haftasında, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü farkındalık oluşturması açısından bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yaparak kutladı. Atatürk parkında düzenlenen fidan dağıtım etkinliğine Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Amacımız orman sevgisi aşılayabilmek"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, "Orman haftasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile haftanın anlam ve önemine dikkat çekebilmek ve farkındalık yaratabilmek için vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız orman sevgisi aşılayabilmek, doğasıyla ünlü Bilecik'imizin yeşilini koruyup, doğal alanlarının daha da artmasını sağlayabilmektir" dedi.

Ücretsiz dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı
Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı

YORUMLAR
500
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te ücretsiz bin çam fidanı dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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