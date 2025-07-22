Bilecik\'te Yangın Sonrası Psikososyal Destek

Bilecik'te Demirköy, Kurtköy ve Hamidiye köyleri arasında çıkan orman yangını sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak gerekli destek sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlı ekipleri tarafından çıkan orman yangını sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak gerekli destek sağlandı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun koordinasyonunda, bölgeye psikososyal destek ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak gerekli desteği sağlandığını anlatan İl Müdürü Türkoğlu, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, bu tür afetlerde hem psikolojik hem sosyal olarak destek sağlamak bizim en öncelikli görevimiz. Ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - BİLECİK