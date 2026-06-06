Bilecik'te Yaya Yolunu Kapatan Araçlar Tepki Çekti - Son Dakika
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Bilecik'te Yaya Yolunu Kapatan Araçlar Tepki Çekti

Bilecik\'te Yaya Yolunu Kapatan Araçlar Tepki Çekti
06.06.2026 15:30
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Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde park eden araçlar, yayaların yürüyüşünü zorlaştırdı.

Bilecik'te yayaların yürüme güzergahı üzerine park eden araçlar yayaları çileden çıkardı.

Bilecik'in en işlet caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde hem yaya geçidi hem de görme engelli yolu kapatacak şekilde park eden araçlar tepkilere neden oldu. Yaşanan bu park sonrası duyarsız sürücülerin görme engellilerin yürüyüş yolu olmasından dolayı böyle bir parkı neden yaptıklarını bir anlam veremediklerini söylediler. Öte yandan, yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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