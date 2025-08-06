Bilecik\'te Yeni İl Müdürü Göreve Başladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Çetin Ayvalık'ı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Sözer, İl Müdürü Ayvalık'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik'in tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün, ilin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Sözer, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınma projelerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yeni görevine başlayan İl Müdürü Ayvalık ise Vali Sözer'e nazik kabulünden dolayı teşekkür ederek, Bilecik tarımının daha da gelişmesi için özveriyle çalışacaklarını ifade etti. - BİLECİK