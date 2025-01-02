Bilecik\'te Yeni İmam Hatip Okulu Tamamlandı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nun tamamlandığını söyleyerek ikinci dönem öğrencilerin okuluna kavuşacağını ifade etti.

Vali Şefik Aygöl, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşa edilen 24 sınıf yeni okul binasında incelemelerde bulundu. Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ikinci yarıyıl yeni okul binasında eğitim alması planlanıyor. Vali Aygöl, okulun yeni binasında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aygöl, okulun öğrencilere modern ve yenilikçi bir eğitim ortamı sunacağına vurgu yaparak, bu yatırımların eğitimde kalitenin artırılması adına önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Vali Aygöl, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, eğitimdeki başarıların artarak devam etmesini temenni ederek, "Çocuklarımıza modern ve yenilikçi bir eğitim imkanı sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK