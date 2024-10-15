Bilecik'te Yeni Psikiyatri Binası Planlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni Psikiyatri Binası Planlandı

Bilecik\'te Yeni Psikiyatri Binası Planlandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni kapalı psikiyatri binası için planlama toplantısı yapıldı.

15.10.2024 11:17
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni psikiyatri ek binası için ilk adım planlama toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılması planlanan kapalı psikiyatri ek binası için önemli bir ihtiyaç planlama toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın başkanlık ettiği toplantıda, hastanenin gelişen ihtiyaçlarına yanıt verecek olan yeni binanın detayları ele alındı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, hastane ve il sağlık müdürlüğü idarecileri ile birlikte sağlık alanında uzmanlaşmış kurum mühendisleri ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları da katılarak, proje hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı, "Projenin hayata geçmesi ile birlikte ilimizde psikiyatri alanında yüksek standartlarda yataklı tedavi hizmeti sunulmasını hedefliyor. Kapalı psikiyatri ek binası, ileri düzeyde donanımları ve hasta güvenliğine yönelik titiz düzenlemeleri, spor ve rehabilitasyon alanları ile dikkat çekerken, planlama sürecinin tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yeni Psikiyatri Binası Planlandı - Son Dakika

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