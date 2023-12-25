Bilecik\'te yılbaşı etkinlikleri şehitler nedeniyle iptal edildi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentte düzenlenecek olan yılbaşı etkinliklerinin şehitler nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Başkan Vekili Mızrak Subaşı, tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de kahraman askerlerin şehit olmasından duyulan üzüntünün belirti. Mızrak Subaşı, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Operasyon Bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimizin yasını tutmamız sebebiyle yılbaşında yapılması planlanan etkinlikler iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK