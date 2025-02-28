Bilecik\'te Zabıta Ekiplerinden Ramazan Öncesi Gramaj Denetimi

Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekiplerince Ramazan ayı öncesi halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlarda kapsamlı gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında ekmek ve unlu mamullerin standartlara uygun olup olmadığı titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri, vatandaşların haklarını korumak adına düzenli olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, esnafa hijyen ve kalite konularında da hatırlatmalarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada halkın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması durumunda belediyeye bildirimde bulunabileceğini ifade edilerek, "Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz devam edecektir" denildi. - BİLECİK