İncir paketleri üzerinde son kullanma tarihi hilesi

Bilecik'te zabıta ekipleri, paketler üzerindeki Son Kullanma Tarihi (SKT) silinip yeni tarih basılmış incirleri satan şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde 06 FNG 498 plakalı aracıyla satış yapan Cihat T. adlı şahıstan incir alan bir vatandaş STK etiketini kaldırması üzerinde altında silik bir tarih ile karşılaştı. Duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri hemen incelemelere başladı. Satıcının, araç içinde paketler üzerine yeni son kullanma tarihli etiket yapıştırdığı ortaya çıktı. Ekipler, 280 paket ve şeffaf kutudaki incirleri toplayarak, şahsa Kabahatler Kanununa göre cezai işlem yaptı.

"Bu ürünlerin hiçbirinin de faturası yok; nereden alındıkları da belli değil"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine ekiplerin seyyar satıcı olarak tanımlanan şahıs hakkında denetim yaptıklarını anlatarak, "Çarşı ortasında kendisi aracında incir satan bir vatandaşa denk geldik. İl dışından geldiğini tespit ettiğimiz vatandaş, aracıyla incir satıyor. Şimdi, bu arkadaşımızın aldığı ürünlerde ve sattığı ürünlerde şöyle bir sıkıntı var. Son kullanma tarihleri tamamen silinmiş. Ayrıca kendi paketlediği ürünlerde de yeni son kullanma tarihleri var. Bu ürünlerin hiçbirinin de faturası yok; nereden alındıkları da belli değil. Bu ürünler zaten yenmeye uygun ürünler değil" dedi. - BİLECİK