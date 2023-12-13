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Bilecik'teki Günyurdu Göleti'nde incelemeler yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'teki Günyurdu Göleti'nde incelemeler yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu Göleti'nde Vali Şefik Aygöl incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, göletin çevresinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, yeni bir turistik alan oluşturulabileceğini ifade etti.

Bilecik\'teki Günyurdu Göleti\'nde incelemeler yapıldı
13.12.2023 - 10:48,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu Göleti'nde Vali Şefik Aygöl incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, Pazaryeri'nde bulunan Günyurdu Göleti'nde incelemeler yaparak, değerlendirilebilecek bir göl olduğunu belirtti. Vali Aygöl'e Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman eşlik etti. Halka görüşen Vali Aygöl, Günyurdu Göleti'ne dair fikirleri dinledi. Gölün çevresinin düzenlenmesi gerektiğini belirten Vali Aygöl, "Günyurdu Göleti'ni gelip gördük. Halk ile d görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Çok bakımsız kalınmış bir çevresi var. Buranın bir bakıma ihtiyacı var. Bakım yapıldıktan sonra halkın gelip görebileceği yeni bir yer daha olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'teki Günyurdu Göleti'nde incelemeler yapıldı - Son Dakika
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