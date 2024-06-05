Bilecik'teki Kayı Plaza AVM'de Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorunu

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Bilecik'te bulunan Kayı Plaza AVM'de asansör ve yürüyen merdivenin çalışmaması halk tarafından büyük tepkiler ile karşılanıyor.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı Kayı Plaza AVM'de yürüyen merdiven ve asansörlerin aylardır çalışmaması halk tarafından tepkilerle karşılanırken herhangi bir çözüm bulunmuyor. B blokta bulunan asansörlerin çalışmaması ve asansör içerisinde bazı katların tuşlarının olmaması da vatandaşları zor duruma sokmaya devam ediyor.

Öte yandan ise, yürüyen merdivenin aylarca çalışmadığı ve herhangi bir şekilde çözülmediği de anlatan vatandaşlar, yürüyen merdivenden yürüyerek çıkıyorlar. - BİLECİK