Bilecik'teki Kayı Plaza AVM'de Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika
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Bilecik'teki Kayı Plaza AVM'de Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorunu

Bilecik merkezde bulunan Kayı Plaza AVM'de aylardır çalışmayan asansörler ve yürüyen merdivenler halk tarafından büyük tepkilerle karşılanıyor. Sorunun çözülmemesi nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalıyor.

05.06.2024 11:18
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Bilecik'te bulunan Kayı Plaza AVM'de asansör ve yürüyen merdivenin çalışmaması halk tarafından büyük tepkiler ile karşılanıyor.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı Kayı Plaza AVM'de yürüyen merdiven ve asansörlerin aylardır çalışmaması halk tarafından tepkilerle karşılanırken herhangi bir çözüm bulunmuyor. B blokta bulunan asansörlerin çalışmaması ve asansör içerisinde bazı katların tuşlarının olmaması da vatandaşları zor duruma sokmaya devam ediyor.

Öte yandan ise, yürüyen merdivenin aylarca çalışmadığı ve herhangi bir şekilde çözülmediği de anlatan vatandaşlar, yürüyen merdivenden yürüyerek çıkıyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'teki Kayı Plaza AVM'de Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'teki Kayı Plaza AVM'de Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika
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