Bilecik'teki Kız Çocukları Çeşme Kampında Eğlendi - Son Dakika
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Bilecik'teki Kız Çocukları Çeşme Kampında Eğlendi

Bilecik\'teki Kız Çocukları Çeşme Kampında Eğlendi
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Bilecik'te koruma altındaki kız çocukları, Çeşme Kampı'nda sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı.

Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu Çeşme kampında doyasıya eğlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan 10-13 yaş aralığındaki kız çocuklarının katılımıyla Çeşme Kampı düzenlendi. Kamp süresince çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerle çocukların yaz dönemini eğlenceli, keyifli ve verimli şekilde geçirmeleri sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın gelişimlerini her yönüyle desteklemek ve onların güvenli, mutlu ve güzel anılar biriktirebilecekleri ortamlar oluşturmak önceliklerimiz arasında. Bu tür kamplar çocuklarımızın sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Çocuklarımız için benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'teki Kız Çocukları Çeşme Kampında Eğlendi - Son Dakika

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