Bilecik\'te spor kompleksinin hali işler acısı

Bilecik'te bir spor kompleksi içinde bulunan basketbol sahası bakımsızlıktan adeta kullanılmaz hale gelirken, bu durum tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak'ta yer alan Bilecik Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı bakımsızlıktan adeta çürüyor. Halı saha ve tenis kortunun da bulunduğu alan içindeki basketbol sahası bakımsızlıktan adeta kullanılmaz hale gelirken, bu durum tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, tesiste biran önce gerekli bakımın yapılmasını isteyerek, belediyeden halı sahanın da elden geçirilmesini talep etti. - BİLECİK