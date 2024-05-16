Bilecik'ten 122 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Bilecik'ten 122 hacı adayı dualarla uğurlandı

Bilecik\'ten 122 hacı adayı dualarla uğurlandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 122 hacı adayı için düzenlenen uğurlama programına katıldı. Vali Aygöl, hacı adaylarıyla tek tek vedalaşarak, kutsal topraklara ibadetlerini gerçekleştirmeleri için dualar etti.

16.05.2024 12:35
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Bilecik'ten 122 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet Meydanı'nda '2024 Yılı Hac Yolcuları Uğurlama' programına katıldı. Vali Aygöl, 122 hacı adayı ile tek tek vedalaştı, sarıldı ve ellerini öptü. Vali Aygöl, "Kutsal topraklara ibadetlerini gerçekleştirmek üzere ayak basacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. 122 hacı adayımızın sağlıklı bir şekilde gidip gelmesi tek temennimiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'ten 122 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika

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