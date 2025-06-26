Bilecik\'ten Annelere Ücretsiz \'Anne Taksi\' Hizmeti

Bilecik Belediyesi tarafından annelerin doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabilecekleri 'Anne Taksi' uygulaması hizmet vermeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlamında şu ana kadar birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Bilecik Belediyesi, örnek ve anlamlı hizmeti sürdürüyor.Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yakın ilgisi ve takibiyle hizmet etmeye devam eden Anne Taksi, şu ana kadar yüzlerce anneye hizmet verdi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anne Taksi uygulaması kapsamında anneler evlerinden alınarak, hastane ve sağlık ocağındaki işlemler sonrasında evine tekrar bırakılıyor.

Vatandaşlarımız, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren anne taksi için 0 501 314 26 63 numaralı telefonları arayarak randevu alıp, hizmetten faydalanabilir. - BİLECİK