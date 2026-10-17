Bilecik TSO seçiminde 12 meslek grubunun 11\'inde iki, 8. grupta üç liste yarışıyor

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi başladı.

Bilecik'te TSO'da sabah 08.00'da başlayan meslek komitesi ve meclis üyesi seçiminde 12 meslek grubundan çıkan adaylar kıyasıya yarışıyor. Mavi ve beyaz listenin yarıştığı 12 meslek grubundan 11 grupta 2, 1 grupta ise 3 liste yarışıyor. Saat 17.00'a kadar sürecek olan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimine katılımın yüksek olduğu görüldü. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 ve 12 gruplarda 2'şer liste, 8 nolu meslek grubunda ise 3 listenin seçime girdiği öğrenildi.