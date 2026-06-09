Bilecik U11 Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik U11 Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Bilecik U11 Ligi\'nde Heyecan Devam Ediyor
09.06.2026 09:35
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1299 Bilecik Spor, BFA'yı 4-0 yenerek liderliğe devam etti. Söğütspor da farklı galibiyetler aldı.

Bilecik U11 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynanan müsabakalarla devam ederken, haftanın heyecanla beklenen mücadelesinde 1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA'yı farklı yendi.

Bilecik U11 Gençler Ligi A Grubu'nda oynanan 5'inci hafta müsabakalarında lider Söğütspor kendi evinde Pazaryerispor'u 6-0'lık skorla geçti. Lefkespor kendi evinde Güneşspor'u 3-0'lık skorla geçerken, Söğütspor, Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 6-2'lik skorla geçti. Ligin erteleme maçında Pazaryerispor kendi evinde Lefkespor 3-0 yenildi. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor 13 puanla liderliği sürdürürken, Lefkebirlik 10, Günesşpor 3 puanla lideri takip etti. Pazaryerispor henüz ligde puanla tanışamadı. Ligin 6'ıncı haftasında yarın Güneşspor-Pazaryerispor ve Söğütspor-Lefke Birlikspor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 4'ter 4 yaptı

Bilecik U11 Gençler Ligi B Grubu'nun heyecanla beklenen mücadelesinde Bilecik derbisinde1299 Bilecik Spor Kulübü, Bilecik Futbol Akedemi (BFA)'yı 4-0'lık net bir skorla yendi. Ligin diğer bir takımı Bilecik Gençlerbirliği Spor haftayı bay geçti. 3 takımlı ligde 1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 4'ter 4 yaparak, 12 puanla liderliğe devam ederken, BFA 3 puanla lideri takip etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ligde henüz puanla tanışamadı. Ligin 5'inci haftasında BFA- Bilecik Gençlerbirliği Spor 10 Haziran günü karşı karşıya gelirken, lider haftayı BAY geçecek.

3'te 3 yapan 4 Eylül liderliğe yükseldi

U11 Gençler Ligi C Grubu'nda ligin 3'üncü haftasında hafta içi oynanan müsabakada Osmanelispor kendi evinde Vitraspor ile 2-2 berabere kaldı. Dün 4 Eylülspor kendi evinde Osmanelispor'u 3-1'lik skorla geçti. Bu skorlar sonrası ligde 3'te 3 yapan 4 Eylülspor 9 puanla liderliğe yükselirken, Osmanelispor 4, Vitraspor 2 ve 1 puanlı Bozüyük Gücüspor lideri takip etti. Ligin 4'üncü haftasında Vitraspor-Bozüyükspor ve Bozüyük Gücüspor-4 Eylülspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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