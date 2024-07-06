Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 köy muhtarı ile görüşerek müjdeli haberi duyurdu.

Vali Şefik Aygöl; Çavuşköy, Karaağaç, İlyasbey, Alpagut, Kınık ve Erkoca köyü muhtarlarını makamında kabul etti. Muhtarlar ile köy yollarında yeni bir düzenleme talebi ele alınarak değerlendirmeler yapıldı. Vali Aygöl, muhtarların talep ve istekleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, "İlyasbey Yol Kavşağının, Karayolları ile alınan ortak karar neticesinde yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK