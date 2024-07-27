Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük\'te iş ve istişare toplantısına katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük'te BOZSİAD Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen iş ve istişare toplantısına katıldı.

Grand Çalı Otel'de düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamlığına vekalet eden Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik ve Oda Yönetimi, BOZSİAD Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakkı Öztekin ve Dernek Yönetimi katıldı. - BİLECİK