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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çiftçilere Müjdeli Haberi Verdi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çiftçilere Müjdeli Haberi Verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında 2 bin 693 çiftçiye toplam 41 milyon TL destekleme tutarının nakdi olarak yatırılacağını duyurdu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çiftçilere Müjdeli Haberi Verdi
26.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:48
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, müjdeli haberi duyurarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bitkisel üretim desteklemeleri tebliği çerçevesinde 2023 yılına dair hububat, baklagil, dane mısır ürünleri için 2 bin 693 çiftçiye toplam 41 milyon TL destekleme tutarının üreticilerin hesaplarına nakdi olarak yatırılacağı belirtti. Vali Aygöl ayrıca, üretimden yana çiftçilere desteklerinin 2024 yılında da devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çiftçilere Müjdeli Haberi Verdi - Son Dakika


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