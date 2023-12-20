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Bilecik Valisi, Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerine başarılar diledi. - Son Dakika
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Bilecik Valisi, Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerine başarılar diledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük'te Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek, derslerin işleyişi ve taleplerini dinledi ve öğrencilere muvaffakiyetler diledi.

Bilecik Valisi, Hafızlık Kız Kur\'an Kursu öğrencilerine başarılar diledi.
20.12.2023 - 11:36,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerine muvaffakiyetler diledi.

Vali Aygöl, Bozüyük'te Hafızlık Kız Kur'an Kursuna giderek, İlçe Müftüsünden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, derslerin işleyişini ve taleplerini dinledi. Kur'an Kursunu gezen ve inceleyen Vali Aygöl, öğrencilere muvaffakiyetler dileyerek ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi, Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerine başarılar diledi. - Son Dakika


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