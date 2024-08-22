Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köylerde yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köylerde yol yapım çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köylerde yol yapım çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Boyunkaya, Beşevler ve Hisarcık köylerinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aygöl, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

22.08.2024 11:00
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köylerde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Boyunkaya, Beşevler, Hisarcık köy yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Vali Aygöl, çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara iyi bir hizmet sunmak istediğini dile getiren Vali Aygöl, "Bu güzergahlarda kullanılacak 3 bin 420 ton agrega üretimi, geçtiğimiz aylarda şehrimize kazandırılan mobil konkasör ile gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köylerde yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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