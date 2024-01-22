 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, PTT binasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, PTT binasını ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı tamamlanan PTT binasına giderek Başmüfettiş Serhat Bozkurt ve personelle bir araya geldi. Vali Aygöl, binayı gezerken faaliyetler hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, PTT binasını ziyaret etti
22.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:02
Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı tamamlanan PTT binasına giderek Başmüfettiş Serhat Bozkurt ve personelle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik PTT Başmüfettişliğinin hizmete giren binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, hizmet vermeye başlayan binayı gezerken Bilecik Başmüfettişi Serhat Bozkurt tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. PTT binasındaki kargo ve posta bölümlerinde çalışan personelle görüşen ve kendilerine kolaylıklar dileyen Vali Aygöl, işlemler için binada olan vatandaşlarla da sohbet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Bilecik, Bozkurt, PTT, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, PTT binasını ziyaret etti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, PTT binasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement