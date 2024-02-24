Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Aygöl, mesai saatleri harici çarşıda yaptığı sabah yürüyüşlerinde esnaflarla bir araya gelerek halkın sevgisiyle, saygısıyla karşılaşıyor. Evli bir çift ile karşılaşan Vali Aygöl, sosyal medyasından paylaştığı anıda Bilecik için her zaman vatandaşların yanında olacağını belirtti.

24.02.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Aygöl, mesai saatleri harici çarşıda yaptığı sabah yürüyüşlerinde esnaflarla bir araya geliyor. Attığı adımda halkın sevgisiyle, saygısıyla karşılaşan Vali Aygöl herkesin derdine çözüm üretmeye devam ediyor.

Evli bir çift ile karşılaşan ve bu anı sosyal medyasından paylaşan Vali Aygöl, "Günaydın. Sabahın hayır duası ile başlayabilmek ne büyük nimettir. Sizler için Bilecik için ben hep burada sizin yanınızda olacağım" sözlerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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