Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınması için toplantı düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınması için toplantı düzenledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınması için toplantı düzenledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, sahipsiz hayvanların barınması ve beslenmesi konusunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik kararların değerlendirilmesi yapıldı ve barınaklar için planlama yapıldı.

26.08.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda sahipsiz hayvanların barınması, beslenmesine dair hayvanları koruma kurulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ilçe kaymakamları katılım gösterdi.

Toplantıda gündemde olan sokak hayvanlarına yönelik kararların değerlendirilmesi yapıldı. Bilecik'te de mevcut durumda sokakta sahipsiz hayvanların olması ve bunların barınaklarda bakılması için ne gibi bir planlama yapılacağı istişare edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınması için toplantı düzenledi - Son Dakika

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