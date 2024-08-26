Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınması için toplantı düzenledi

Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sahipsiz hayvanların barınmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda sahipsiz hayvanların barınması, beslenmesine dair hayvanları koruma kurulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ilçe kaymakamları katılım gösterdi.

Toplantıda gündemde olan sokak hayvanlarına yönelik kararların değerlendirilmesi yapıldı. Bilecik'te de mevcut durumda sokakta sahipsiz hayvanların olması ve bunların barınaklarda bakılması için ne gibi bir planlama yapılacağı istişare edildi. - BİLECİK