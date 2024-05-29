Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi.
Vali Şefik Aygöl, Ankara Gölbaşı'nda, Birlik Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen Vilayetler Birliği 58. Olağan Genel Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda verilen karar doğrultusunda Vali Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirilerek yeni görevinin başına geçti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vilayetler Birliği Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?