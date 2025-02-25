Bilecik ve Eskişehir Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
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Bilecik ve Eskişehir Kardeş Şehir Oldu

Bilecik ve Eskişehir Kardeş Şehir Oldu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir imza protokolünü imzaladı. İki şehir arasında yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması hedefleniyor.

25.02.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan kardeş şehir imza protokolü hakkında, "Şu ana kadar birçok konuda yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğumuz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olduk" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iki şehir için hazırlanan kardeş şehir protokolünü imzaladı. Eskişehir ve Bilecik'in yakın iki şehir olarak birbirlerine birçok açıdan fayda sağladığına dikkat çeken Başkan Subaşı, yapılan protokolün her iki şehir için güzel sonuçları beraberinde getirmesi dileğinde bulundu.

"Komşuluğumuz ve dayanışmamız bakiydi attığımız imzalarla kardeşliğimiz de tescillendi"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Komşuluğumuz ve dayanışmamız bakiydi, attığımız imzalarla kardeşliğimiz de tescillendi. Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı ile birlikte imzaladığımız protokol ile komşu kentimiz Bilecik ile kardeş şehir olduk. Bu güzel birlikteliğin ve kardeşliğin her iki belediyemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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