 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecikli muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantıya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecikli muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantıya katıldı

Bilecik merkez ve ilçelerden toplam 26 muhtar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '53. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya 81 ilden 2 bin 23 muhtar katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarların önemine değindi. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtarlara gösterdiği değer için teşekkür etti.

Bilecikli muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde toplantıya katıldı
29.12.2023 - 15:39,
Abone Ol

Bilecikli muhtarlar da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '53. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya 81 ilden 2 bin 23 muhtar katılırken Bilecik merkez ve ilçelerden toplam 26 muhtar katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların önemine değindi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede 26 muhtar ile toplantıya katıldıklarını ve muhtarlara gereken değeri veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet, Bilecik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecikli muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantıya katıldı - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecikli muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantıya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement