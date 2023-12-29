Bilecikli muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde toplantıya katıldı

Bilecikli muhtarlar da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '53. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya 81 ilden 2 bin 23 muhtar katılırken Bilecik merkez ve ilçelerden toplam 26 muhtar katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların önemine değindi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede 26 muhtar ile toplantıya katıldıklarını ve muhtarlara gereken değeri veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti. - BİLECİK