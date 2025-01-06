Bilecikliler şehitler ve vefat edenler için Mevlit-i Şerif ve Kur\'an-ı Kerim okuttular

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Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, ahirete irtihal eden hemşehrileri ve şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif okuttular.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği; Eskişehir Tepebaşı Camii'nde ahirete irtihal eden hemşerileri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif okuttular. Etkinlik, öğle namazı öncesinde gerçekleştirildi. Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler programa yoğun katılım gösterdiler.

Dernek Başkanı Davut Mülayim, "Cami avlusu, dua ve birlik duygusuyla dolup taştı. Bu tür anlamlı etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Bu tür etkinlikler, hem manevi değerleri yaşatmada, hem de topluluklar arası dayanışmayı güçlendirmektedir" dedi.

Program sonunda; katılanlara ikramda bulunuldu. - ESKİŞEHİR