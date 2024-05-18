Bilgi Güvenliği Derneği Yeni Yönetim Kurulunu Belirledi - Son Dakika
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Bilgi Güvenliği Derneği Yeni Yönetim Kurulunu Belirledi

Bilgi Güvenliği Derneği Yeni Yönetim Kurulunu Belirledi

Türkiye'nin alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği, genel kurulunu gerçekleştirdi ve yeni yönetim kurulunu belirledi. Dernek, bilgi güvenliği alanında faaliyet göstererek eğitim, araştırma, uluslararası projeler ve etkinlikler düzenlemektedir.

18.05.2024 13:34
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Türkiye'nin alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği, genel kurulunu gerçekleştirdi ve yeni yönetim kurulunu belirledi.

Bilgi güvenliği alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 'tarafsız, güvenilir, etkin ve kamu yararına çalışan' bir sivil toplum kuruluşu vizyonu ile çalışan Bilgi Güvenliği Derneği, insan kaynağı ve yeteneklerinin artırılmasını teminen; kurs, seminer, panel gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek, inceleme ve araştırma yapmak, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, toplumda farkındalık ve nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla eğitim ve sertifika programları düzenlemek, konferans, panel, çalıştay, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve katılmak, Siber Güvenlik Yaz Kampları düzenlemek, rapor ve bildiri yayınlamak gibi faaliyetler yürütüyor.

2007 yılında kurulan dernek, "Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye" vizyonuyla, 2030 ve sonrası için makro seviyede hedefler ve politika önerilerinin ortaya konulacağı Türkiye 3. Bilişim Şürası kapsamında da, "Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık" çalışma grubuna başkanlık ediyor ve koordinasyonunu sağlıyor.

Dernek yine Türkiye'de ilk, dünyada da öncülerden bir konferans olan "ISC Türkiye" Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nı da düzenliyor. Bu yıl 17.'si düzenlenecek konferans ile konu başlıkları altında daveti konuşmacılar, paneller ve onlarca akademik bildirinin sunulacağı bildiri oturumları gerçekleşecek.

Derneğin büyük katılımla yapılan genel kurulunda yeni seçilen yönetim şu şekilde oluştu:

"Prof. Dr. Mustafa Alkan: Yönetim Kurulu Başkanı (Gazi Üniversitesi)

Aysel Kandemir: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Düzenlemelerden Sorumlu), (Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü)

Prof. Dr. Ali Aydın Selçuk: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Üniversiteler, BGD Genç ve Siber Topluluklardan sorumlu), (TOBB ETÜ)

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Etkinlikler ve Projelerden sorumlu), (Gazi Üniversitesi)

Taha Yücel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ASELSAN Genel Müdür Yrd. ( Kurumsal ve Sektörel İlişkilerden Sorumlu), (Aselsan A.Ş.)

Oğuz Yılmaz: Genel Sekreter (Labris Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü)

Cevdet Atalay: Genel Muhasip (T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı)

Mert Özarar - Üye (Hazine Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürü)

Mustafa Canlı - Üye (MEB YEĞİTEK Genel Müdürü)

Salih Talay - Üye (HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü)

Prof. Dr. Aslıhan Tüfekçi - Üye (Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü)." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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