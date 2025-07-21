Bilim Deneyevi Yaz Kampı, Çocukları Bilimle Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çocuklara yönelik eğitim projeleri kapsamında hayata geçirdiği "Bilim Deneyevi Yaz Kampı", bu yaz da çocukları bilimle buluşturuyor.

Türkiye'ye örnek olan projede, 2. ile 8. sınıf arasında yer alan öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda atölye çalışmalarıyla eğlenerek öğreniyor. Bilim Deneyevi'nde eğitimler saha gezileri ve uygulamalı derslerle de destekleniyor.

Eğitimin sadece teoride değil, deneylerle ve uygulamalarla da pekiştirilmesi gerektiği anlayışıyla oluşturulan kampta, çocuklar bilimsel düşünmeyi öğrenirken aynı zamanda takım ruhuyla sosyal becerilerini geliştiriyor. Yaz tatilini verimli değerlendiren minikler, bilim dolu serüvenleriyle geleceğe daha umutla bakıyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın bilimle büyümesini önemsiyoruz. Onların merak eden, sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitime yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Veliler, böyle bir imkanın çocuklarına sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN