Bilim Merkezi\'nde Babalar Günü\'ne özel anlamlı etkinlik

Kırıkkale Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, babalar ve çocukları birlikte keyifli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın da katılım sağladığı etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar, çeşitli bilimsel deneyler ve el becerisi gerektiren atölye faaliyetleriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Önal, "Babalarımız, hayatımızın her anında yanımızda olan en kıymetli kahramanlarımız. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi. - KIRIKKALE