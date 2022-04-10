Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri

10.04.2022 14:46
Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürdüğü öğrenci dostu faaliyetleri çerçevesinde öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürdüğü öğrenci dostu faaliyetleri çerçevesinde öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nin, 13-14-15 Nisan ara tatilde düzenleyeceği bilim ve eğlence dolu ücretsiz atölyelere kayıtlar başladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında eğitime, bilime ve öğrencilere yönelik hizmetlerini hemen her alanda sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan ara tatil döneminde miniklere bilim ve eğlence dolu atölyeler hazırladı. Kayseri Bilim Merkezi eğitmenlerince hazırlanan, miniklerin ara tatil dönemini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi amaçlanan program içeriğinde, 13 Nisan'da 9-12 yaş grubunda Canlılar Dünyası, 6-8 yaş grubunda Hikayelerle Resim, 14 Nisan'da 8-10 yaş grubunda Fizik Atölyeleri, 9-12 yaş grubunda Eğlenceli Deneyler yer alıyor. 15 Nisan'da ise 9-12 yaş grubunda Arduino Atölyeleri ve 6-8 yaş grubunda Evreni Keşfet atölye etkinlikleri minikleri bekliyor.

Ücretsiz ve kontenjanlarla sınırlı atölyelere katılım sağlamak isteyenlerin, detaylı bilgi ve kayıt için 0352 222 45 67/ 0352 222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden irtibata geçebilir ya da www.kayseribilimmerkezi.com internet adresini ziyaret edebilir. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek Büyükşehir'in Kariyer Merkezi Projesi'nde yeni paydaşlarla protokol imzalandı Büyükşehir'in Kariyer Merkezi Projesi'nde yeni paydaşlarla protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Merkezi'nden ara tatil etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement