Bilsem'de Yıl Sonu Akran Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Yerel

Bilsem'de Yıl Sonu Akran Eğitimleri Başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezi'nde (Bilsem) yıl sonu etkinlikleri kapsamında akran eğitimleri başladı. Eğitimlere katılan öğrenciler mikroskop, hücre pastası, doku çalışması ve hücre resmi çizimi gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Bilsem Müdürü Fatih Taşdemir, eğitimlerin yaz boyunca devam edeceğini belirtti ve etkinlikte emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

14.06.2024 01:17
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Bilsem de yıl sonu akran eğitimleri başladı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezinde (Bilsem) Yıl Sonu Etkinlikleri kapsamında akran eğitimleri başladı. Koordinatör öğretmenler Banu Küpeli Ürüçoğlu, Hilal Kırbıyık ve Yeşim Güçlü Bilgiç nezaretinde başlayan eğitimler ilgi gördü.

İlk eğitim çalışmasına da Faruk Kızıklı ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan gelen 46 öğrenciyle başlandı. Öğrenciler mikroskop, hücre pastası, doku çalışması ve hücre resmi çizimi yaptı. Hazırlanan hücre pastası öğrencilere ikram edilirken, etkinliğe katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Eğitimlere katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Bilsem Müdürü Fatih Taşdemir, eğitimlerin yaz boyu devam edeceğini açıkladı. Etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu anlatan İbrahim Erkap, "Burada çok güzel etkinlik yaptık. Pasta yaptık. Pastayı yedik. Çok güzel resimler çizdik. Arı kanadı ve canlılara baktık" dedi. Azra Bulut da, "Burada güzel etkinlikler yapılıyor. Birlikte pasta filan yaptık. Resimler yaptık. Burası çok güzel" diye konuştu. Öykü Üstün ise, "Hücre pastası yaptık . Oradaki hücreleri öğrendik. Stetoskopta gördüğümüz hücreleri kağıda doku olarak aktardık" dedi. Bilsem öğrencisi Uraz Kağan Kahya da, "Ben Bilsem öğrencisiyim. Ben Bilsemde ilk defa yapılan akran eğitiminde takım kaptanıydım. Takım lideriydim. Bu gün akranlarıma hücre pastası yaptık. En sonunda pastayı ikram ettik. .Benim için mükemmel bir deniyim idi. Çok güzel oldu" dedi. Okul Müdürü Fatih Taşdemir de, "Bu etkinliğimizin amacı, Bilim Sanat Merkezlerini yetirince tanımayan, buradaki imkanları görmeyen öğrencilere okulumuzu tanıtmak, materyallarimizle onlara etkinlik yaptırmak. Akran eğitimi yoluyla birbirleriyle daha iyi etkileşim kurmalarını sağlamaktır. Bu etkinlikleri bundan sonraki süreçlerde de geleneksel olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca, etkinlikte emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza ve görev yapan öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada Bilim Sanat Merkezleri yaz tatili boyunca yaz kurslarına devam edecektir"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilsem'de Yıl Sonu Akran Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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