Binali Aslan, Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Başkanlığına Yeniden Seçildi

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü'nün 2. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle seçime giren Binali Aslan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü'nün 2. Olağan Genel Kurulu, Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Lokalinde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek listeyle seçime giren Binali Aslan, oy birliğiyle yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Yeni yönetim kurulu da aynı şekilde oy birliğiyle belirlendi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni yönetimi tebrik ederek, "2 yıl içinde yapılan tüm faaliyet programını çok beğendik. İlçede spora verdiğimiz maddi ve manevi destekler devam ediyor. Branş kulüpleri de belediye olarak bizim yükümüzü hafifletiyor. Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü'nün de yanında olacağız. Desteklerimiz sürecek" dedi.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ise "Çevremizdeki bütün spor kulüplerinin ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Çalışmaları dolayısıyla Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü'nü tebrik eden Gökçe, "Binali Başkanımızın kulübü ile sürekli Çınarlıdere'de yürüyüşlere katılıyorduk, katılmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Başkanı Binali Aslan ise konuşmasında, ömrünün atletizm ile geçtiğini ifade ederek, "40 yıldır her gün koşuyorum ve büyük bedel ödedim. Bu 40 yıl içinde okullarda öğrencilere atletizmi tanıttım, yüzlerce yetişkini atletizme başlattım. Başta Körfez Belediyespor Kulübü olmak üzere içinde atletizm branşının olduğu 4 kulübün kurulmasına vesile oldum. Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü, her gün büyüyen ve gelişen bir kulüp. Faaliyetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Binali Aslan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Vedat Kılıç'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. - KOCAELİ