Binden fazla polisin katılımıyla denetim yapıldı - Son Dakika
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Binden fazla polisin katılımıyla denetim yapıldı

06.10.2022 19:54

Binden fazla polisin katılımıyla denetim yapıldıESKİŞEHİR Eskişehir'de 7 ayrı mahallede binden fazla polisin görev aldığı geniş çaplı ve eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Binden fazla polisin katılımıyla denetim yapıldı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de 7 ayrı mahallede binden fazla polisin görev aldığı geniş çaplı ve eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 7 ayrı mahallede yaklaşık bin 100 personel, 7 çevik kuvvet timi ve 7 özel harekat timinin katılımıyla uygulama yapıldı. Zafer, 71 Evler, Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Gazipaşa, Zincirlikuyu ve Yeşiltepe mahallelerinde toplamda 84 kapama noktası, 3 sabit uygulama noktası ve 48 adet ring halindeki ekiple yapılan uygulamalarda, 2 bin 230 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulaması yapılan şahıslardan içlerinde kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 12 kişinin aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahısların yapılan üst aramasında, 141 adet sentetik ecza hap, 6,38 gram metamfetamin, 1,08 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ve 1 adet pala olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Trafikteki araç kontrollerinde ise 703 araç kontrol edilirken, 38 sürücüye toplam 73 bin 571 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binden fazla polisin katılımıyla denetim yapıldı - Son Dakika

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