Binevler Yerleşim Alanı Adıyaman Belediyesi'ne Dahil Edildi - Son Dakika
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Binevler Yerleşim Alanı Adıyaman Belediyesi'ne Dahil Edildi

Binevler Yerleşim Alanı Adıyaman Belediyesi\'ne Dahil Edildi

Adıyaman Belediye Meclisi, Binevler yerleşim alanının belediye sınırlarına katılması için yapılan oylamada, büyük çoğunlukla kabul etti. Başkan Abdurrahman Tutdere, bu kararın yerel halkın ihtiyaçlarına yanıt vereceğini belirtti.

04.03.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı belediye meclis toplantısında, Merkez Kayaönü Köyü Afetevler Mezrası Binevler yerleşim alanının belediye sınırlarına dahil edilmesine yönelik başvuru değerlendirildi.

Meclis üyelerinin oylaması sonucu, çoğunluğun desteğiyle Binevler yerleşim alanının belediye sınırlarına katılarak TPAO Mahallesi'ne bağlanmasına karar verildi.

Binevler'de yaşayan vatandaşların referandum yaparak Adıyaman Belediyesi'ne bağlanmak için başvuruda bulunduğunu belirten Başkan Abdurrahman Tutdere, " Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında yer alan Binevler, AFAD konutları olarak inşa edildi ve deprem sonrasında yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımız burada yaşamaya başladı. Ancak burası köy sınırlarında kaldığı için İl Özel İdaresi hizmet götüremiyor, altyapı ve yol gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyordu. Bu nedenle bölge sakinleri referandum yaparak belediyemize bağlanmak istediklerini belirttiler. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yasal kriterlere uygun olduğu için Adıyaman Valiliği de talebi destekleyen bir yazı gönderdi. Biz de yalnızca Binevler yerleşim alanını belediye sınırlarına dahil ettik. Binevler zaten belediyemizin birçok hizmetinden yararlanıyor; çöpler toplanıyor, park düzenlemeleri yapılıyor. Ancak yasal olarak belediye sınırlarında olmadığı için bazı hizmetler tam anlamıyla sağlanamıyordu. Meclisimizde yapılan oylama sonucunda, Binevler'in belediyemize bağlanması ve TPAO Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın Adıyaman'ımıza ve Binevler'de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Teknik çalışmalar, plan bütçe ve yazı işleri müdürlüklerimiz tarafından mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Binevler Yerleşim Alanı Adıyaman Belediyesi'ne Dahil Edildi - Son Dakika

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