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Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2023 ve 2024 yılının ilk ve son bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
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Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2023 ve 2024 yılının ilk ve son bebekleri dünyaya geldi

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2023 yılının son bebeği olan Kerem ile 2024 yılının ilk bebeği olan Hatice dünyaya geldi. Bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Vali Ahmet Hamdi Usta, bebekleri ziyaret ederek altın taktı ve sağlıklı uzun ömürler diledi.

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde 2023 ve 2024 yılının ilk ve son bebekleri dünyaya geldi
01.01.2024 - 00:59,
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Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2023 yılının son bebeği ile 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Bingöl'de 2023 yılının son bebeği "Kerem" ile 2024 yılının ilk bebeği "Hatice" dünyaya geldi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yılın son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini Vali Ahmet Hamdi Usta ziyaret etti. Bebeklerin aileleriyle sohbet eden Vali Usta, bebeklere altın taktı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, "2023 yılının son bebeği Kerem bebeği ziyaret ettik, 2024 yılının ilk bebeği Hatice bebeği de ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı uzun ömürleri olsun" dedi.

Vali Usta'ya ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun ve sağlık personeli de eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2023 ve 2024 yılının ilk ve son bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika


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