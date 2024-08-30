Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bingöl\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer yetkililerin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve çelenkler sunuldu.

30.08.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bingöl'de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, MSB Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Bingöl Belediyesi çelenkleri sunuldu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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