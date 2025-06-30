Bingöl\'de Çadıra Giren Yılan Paniğe Neden Oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, bir çadıra giren yılan paniğe neden oldu.

Genç ilçesinde bir vatandaşa ait karpuz bağı çadırına yılan girdi. Korkuyla çadırdan çıkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden alınan yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL