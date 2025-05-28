Bingöl\'de \'Dilimizin Zenginlikleri Projesi\' Başarıyla Başladı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi", büyük bir ilgiyle karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Özel, İl Müdür Yardımcıları Orhan Buğrahan ve Abdulhaluk Çakan, Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Şube Müdürleri Orhan Avcı ve Muhittin Bulut'un teşrifleri ile gerçekleşen programa okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Proje Koordinatörü Şube Müdürü Orhan Avcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, projenin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Müdür Özel konuşmasında, "Bir milletin kimliğini yaşatan en güçlü unsur dildir. Dili korumak, geçmişe sahip çıkmak ve geleceğe köprü kurmaktır" dedi.

Katılımcılar, proje kapsamında hazırlanan özel video gösterimiyle Türkçenin yapısına, deyim, atasözü ve kelime zenginliği aracılığıyla kısa ama derinlikli bir yolculuk yaptı. Video, aynı zamanda proje süresince okullarda yürütülen çalışmalara dair izlenimler de sundu.

Projenin başarısında önemli rol üstlenen danışman öğretmenler, üç grup halinde sahneye davet edilerek katılım belgelerini aldı. Emekleriyle öğrencilerin dil duyarlılığını geliştiren bu öğretmenlere teşekkür edildi.

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Tüm öğrenciler, kelime ve deyimlerle Türkçenin zarafetini en iyi şekilde yansıtarak büyük beğeni topladı. - BİNGÖL